Путин поручил ввести налоговый вычет за занятие спортом

Разработкой подобного проекта закона ранее начало заниматься Министерство финансов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму проекты закона, которые позволят получать налоговый вычет за оздоровительные услуги. Об этом сообщается в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания по развитию физкультуры и спорта.

— Разработать и внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проекты федеральных законов, предусматривающих […] установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета, — говорится в сообщении.

Срок исполнения обозначен до 2 декабря.

О возможности введения такого вычета сообщалось ещё в январе. Разработкой проекта закона, который предполагает предоставление гражданам нового социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги, ранее начал заниматься Минфин.

Напомним, что по итогам заседания по развитию физкультуры и спорта президент дал ряд поручений. В частности, глава государства поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию физкультуры и спорта и предложил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на спорт.