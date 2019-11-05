Законопроект о возвращении вытрезвителей прошёл первое чтение в Госдуме

Авторы инициативы считают, что возрождение подобных учреждений повысит эффективность мер по защите здоровья и жизни граждан.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, наделяющий регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители. Авторами инициативы выступили группа депутатов нижней палаты от "Единой России" и члены Совфеда.

— В настоящее время ни у органов государственной власти субъектов РФ, ни у органов местного самоуправления нет полномочий по организации деятельности специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вместе с тем 8–10 тысяч граждан в состоянии алкогольного опьянения ежегодно гибнут на улицах от переохлаждения. Кроме того, в документе говорится, что, оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных действий.

Законопроектом предлагается наделить органы государственной власти регионов полномочиями по организации медвытрезвителей, в том числе при сотрудничестве с частными организациями. Согласно документу, перед тем как поместить гражданина в вытрезвитель, его обязательно должны будут показать медработнику, чтобы исключить необходимость госпитализации.