Капитализм на алкоголизме. Кто и как заработает на мертвецки пьяных?

7 ноября исполняется 115 лет со дня появления в нашей стране первого вытрезвителя. Назывался он просто: "приют для пьющих людей". Это было довольно гуманное учреждение, помогающее людям не только избежать обморожений, ограблений и других бед, но и справиться с тяжёлой алкогольной зависимостью. Но сегодня вытрезвитель ассоциируется у большинства лишь с казённой принудительной ночлежкой, с избиениями и пытками, как место, осложняющее и без того нелёгкую и безрадостную жизнь пьющего человека.

От спасительного приюта до камеры НКВД

В тот первый приют для опьяневших кучер на карете доставлял валяющихся по всей Туле пьянчуг. По своей сути приют был благотворительным учреждением, чем-то вроде ночлежки и первичной амбулатории для страдающих алкоголизмом. Это был отличный опыт помощи страдающим запоями рабочим тульских оружейных заводов.

Как государственный институт вытрезвители появились уже в 30-е годы в СССР и находились поначалу в ведении Наркомата здравоохранения, что продолжало гуманную линию, начатую в Туле до революции. Но уже в 1940 году по личному приказу Берии они были переданы в ведение НКВД. С тех времён вытрезвитель из спасительного приюта опьяневших превратился в карательное учреждение, где не столько отрезвляют и оказывают помощь, но и бьют, пытают, да ещё и зарабатывают на выпивших.

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Преемником НКВД стало МВД СССР. И свою работу милиционеры выполняли рьяно, заметая порой любых подвыпивших или даже просто прохожих с запахом пива. Низовой состав — патрульные и фельдшеры — всегда могли заработать, обирая мертвецки пьяных "клиентов". Впрочем, свою работу они тоже делали — пьяные на улицах СССР не валялись. Но лечебные процедуры проходили чаще всего примерно как на этом видео.

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Пьяно место пусто не бывает

Уже после падения СССР вытрезвители просуществовали аж до 2011 года — заменить их было нечем. Даже чуть выпивший гражданин продолжал считаться потенциальным нарушителем в глазах правоохранителей. Прибавилась и коррупционная составляющая — подвыпившие граждане могли откупиться на месте. Какая разница: "дать на лапу" или оплатить штраф? Поэтому в конце концов решили, что МВД больше не может заниматься насильственной доставкой пьяных.

Вытрезвители прикрыли, коррупцию победили, права человека восторжествовали. Но проблема замерзающих на морозе пьяниц и роста алкогольных преступлений была пущена на самотёк, что привело некоторые регионы к самоорганизации. Сегодня в России уже двадцать регионов, где открыты специальные центры временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Муниципальные предприятия представляют "социальную услугу", и попадание туда требует письменного согласия клиента.

Порядок пребывания в центре следующий: человеку в состоянии алкогольного опьянения в отделении полиции предлагают переночевать в центре, причём пребывание там совершенно бесплатное. И многие предпочитают спать на чистой постели, чем встретить хмурое утро на тесной лавке "обезьянника". Проблема лежащих на улице пьяниц частично снимается. Но для полноценного её решения этого явно недостаточно. И самое главное — у муниципальных бюджетов даже нет законного обоснования для финансирования подобных центров.

Вытрезвитель в законе

В канун юбилейного для вытрезвителей 7 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект "Об оказании помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения". Утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке законодатели предлагают вытрезвлять в соответствующих учреждениях. Авторами инициативы выступила группа депутатов нижней палаты от "Единой России" и члены Совета Федерации.

У нового законопроекта не только масса сторонников, но есть и явные противники. Им непонятно, по какому критерию будет осуществляться "сортировка" пьяных и какое ведомство будет этим заниматься. Лайф уже писал о неоднозначности законопроекта и о тех рисках, которые потенциально в нём содержатся.

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И даже у представителей Минфина проект вызывает тревогу и обеспокоенность — депутаты обещают, что законопроект не нагрузит федеральный и областные бюджеты, деньги на обеспечение вытрезвителей появятся благодаря новым формам муниципально-частного партнёрства, но каким будет это партнёрство, не разъясняется. Говоря простым языком, депутаты хотят привлечь инвесторов в некие бюджетные организации, чтобы создать медвытрезвители, на которых можно будет зарабатывать, по крайней мере, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам и окупить аренду.

Сама эта мысль, что скоро возродится сеть учреждений, куда могут доставить принудительно в пьяном состоянии, сегодня звучит довольно пугающе. И ещё кто-то на этом собирается заработать, а любой бизнес, как известно, стремится к масштабированию и увеличению клиентской базы.

Если пьяный не погиб, то врача избил

Защищая свой законопроект от экономистов и правозащитников, депутаты апеллируют к жуткой статистике. Ежегодно в алкогольном опьянении гибнет 50 тысяч россиян, в том числе от переохлаждения на улицах около десяти тысяч человек. Большинство из них — лица трудоспособного возраста. Валяясь на улице в беспомощном состоянии, пьяные нередко провоцируют и преступления в отношении себя. И самый главный аргумент — количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 год возросло на целых тридцать пять процентов! Это в том числе и тяжёлые преступления: изнасилования, грабежи, убийства... По информации МВД, только за 2018 год выявлено свыше миллиона лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, в том числе 180 тысяч мертвецки пьяных людей. Именно ими в советское время должны были заниматься НКВД и МВД, препровождая в вытрезвители. А сейчас тяжкое бремя ложится в основном на медиков. Сердобольные граждане вызывают скорую, пьяного везут отсыпаться в больницу — в токсикологические, а при их отсутствии — в реанимационные или терапевтические отделения. Жертва зелёного змия не только занимает чьё-то койко-место, но и часто служит угрозой для других больных и медицинского персонала. Только за прошлый 2018 год в медицинские организации было доставлено около 680 тысяч лиц в состоянии алкогольного опьянения. Далеко не все из них нуждались в квалифицированной медицинской помощи, некоторым нужно было просто проспаться.

Проблема агрессии пьяных и наркоманов к медикам настолько серьёзна, что депутаты даже хотели приравнять нападение на врача скорой помощи к нападению на полицейского.

Пьянство и зарубежный опыт

Для всего мира этот спор довольно старый: нарушаются ли права пьяного, подобранного на улице и принудительно доставленного под крышу, или, наоборот, осуществляются?

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В США, например, считают, что права человека таким образом нарушаются, и не подбирают пьянчуг, поэтому в северных штатах в зимнее время от обморожения погибает значительное число американцев. А в Канаде существует целая волонтёрская служба "Красный нос". Подвыпивших довозят до дома, а если канадец сильно пьян, доставляют в специализированное учреждение. Подобные службы есть и в Швеции. Однако там никто никого даже в автомобиль насильно не посадит. Пьяных шведов доставляют в кутузку только при нарушении ими общественного порядка. Но все эти западные страны придерживаются прав и свобод человека. И если пьяный бомж замерзает на скамейке в парке и не хочет помощи, то так тому и быть.

В сравнительно благополучной Финляндии, где проблема с пьянством стоит довольно остро, для таких случаев предусмотрены небольшие домики с подогревающимся полом. Пьяному финну главное — доползти до такого домика, а там можно уснуть, не боясь замёрзнуть насмерть.

В Польше скорая помощь в подобных случаях вызывает полицию. Полицейские доставляют пьяницу в специальный центр помощи лицам в нетрезвом состоянии. Ночь в таком отделении обходится поляку в 306 злотых (около пяти тысяч рублей). Но сюда попадают только мертвецки пьяные. Остальных гражданская милиция провожает до дома под опеку взрослого члена семьи. И эта услуга тоже небесплатна.

Во Франции пьяных до полного вытрезвления держат в полиции. В Великобритании по стране колесит передвижной медвытрезвитель, подведомственный Министерству здравоохранения...

То есть каждая страна, где есть проблема пьянства, решает её по-своему. Теперь настал черёд решать её как-то и современной России. В очередной раз.

Неудобные вопросы к закону о вытрезвителях

Законопроект, принятый в первом чтении, настолько "сырой", что к нему остаётся много вопросов, в том числе и у общественников.

Главный редактор Alkonews и правозащитница Ольга Дружинина. Фото © Facebook / Ольга Дружинина

Правозащитница, член ОНК и при этом главный редактор специализированного СМИ Alconews Ольга Дружинина считает: прежде чем принимать закон, даже в первом чтении, его нужно было обсудить на нулевых чтениях, пригласив представителей профильных ведомств и правозащитников. Дружинина говорит Лайфу, что вообще не видит смысла в изменении уже существующего законодательства.

— Я и сама всегда останавливаюсь рядом с пьяными, ведь это не видно сразу, пьян человек или его сразил сердечный приступ. Бывает так, что запах алкоголя есть, но у человека инфаркт или инсульт. И я всегда вызываю скорую и полицию в таких случаях, потому что, если я пройду мимо этого человека, это уже преступление — оставление в опасности. И полицейские или скорая также не могут оставить этого человека в опасности по существующему законодательству. Зачем же выдумывать что-то новое? Если он лежит на скамейке в холодное время, нужно вызывать скорую. Если ругается и нарушает общественный порядок пьяный, надо вызывать полицию.

Также у правозащитницы вызывает недоумение, каким образом будут определять, опасен ли выпивший человек для себя и окружающих? Если просто на глаз, то налицо коррупционные риски.

— Застать человека в состоянии алкогольного опьянения очень легко. Например, я выхожу из ресторана или ночного клуба, вызываю такси, но вот ко мне подходит сотрудник и говорит: пройдите со мной. Поскольку я выпила бокал вина, получается, они могут нарушить мои конституционные права и ограничить мою свободу передвижения… Как это было раньше: у сотрудников палочная система и должно быть задержано определённое количество лиц.

И, наконец, по мнению правозащитницы, непонятно, как будут взыскивать штрафы. Сейчас ночёвка в центре временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, оформляется как социальная услуга на добровольной основе.

— Большинство людей, кого насильно заберут в этот вытрезвитель, откажутся платить по счетам. И мы получим какие-то невзысканные штрафы. Чтобы их взыскать, нужно решение суда. Данные о взыскании попадают на сайт судебных приставов, и их при желании можно будет легко найти. А это уже нарушение анонимности,что ведёт к потере репутации.

Ответ авторов законопроекта

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Ответы на эти вопросы Лайф получил от одного из основных авторов законопроекта депутата Госдумы Александра Хинштейна. ЛАЙФ: Зачем менять существующее законодательство, если есть, к примеру, статья "Оставление в опасности"?

А.ХИНШТЕЙН: У статьи "Оставление в опасности" существуют квалифицирующие признаки. Для этого человек должен умирать. Если человек просто лежит, квалифицирующих признаков не будет.

ЛАЙФ: В чьём всё-таки ведомстве будут вытрезвители? А.ХИНШТЕЙН: В каждом регионе это будет определяться индивидуально. Где-то — в структуре здравоохранения, где-то — в структуре социалки. Где-то это будет вообще отдельно от структур. Это будет бюджетное учреждение, ну а профиль в каждом регионе будет определяться индивидуально. Закон предусматривает, что Правительством России должны быть утверждены и приняты единые подходы в виде правил. Эти правила утвердят требования и к самим специализированным учреждениям — принципы их работы и стоимость услуг...

ЛАЙФ: То есть нахождение в вытрезвителе будет платным? А.ХИНШТЕЙН: Мы исходим из того, что в первую очередь все расходы будет брать на себя бюджет РФ. Но регион региону рознь. Мы допускаем, что не у всех желающих реализовать этот проект у себя будут на это деньги... Речь не идёт здесь о заработке, а о том, чтобы минимизировать затраты. Стоимость подобного рода услуг составляет от полутора до двух тысяч рублей. Но и они включаются в список госгарантий, поэтому, если человек откажется платить, за него будет платить бюджет.

ЛАЙФ: Люди беспокоятся, что их будут ловить на улицах и тащить в "трезвяки". А.ХИНШТЕЙН: Если раньше в предыдущей системе вытрезвители находились в ведомстве МВД, то сегодня мы говорим, что учреждения будут в структуре муниципалитетов. И мотивации везти у сотрудников полиции туда просто не возникнет.