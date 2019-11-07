МИД РФ опроверг публикации американских СМИ о российских бойцах в Ливии

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что данные сообщения не имеют под собой оснований.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков раскритиковал публикацию американской газеты The New York Times о якобы прибывших в Ливию 200 бойцов из России для участия в местном гражданском конфликте на одной из сторон. Дипломат подчеркнул, что Россия действует лишь в интересах ливийского урегулирования, при этом делает это по линии ООН.

— Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений, домыслов, но это не первый раз, когда американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес, — цитирует слова Рябкова ТАСС.

Как подчеркнул Сергей Рябков, подобные публикации американской прессы лишь мешают нормализации связей участников мирного урегулирования конфликта в Ливии.

— Мы уже к этому привыкли, относимся к этому спокойно, хотя вынужден констатировать, что на настроения американской внутренней аудитории подобного рода периодические вбросы оказывают негативное воздействие и общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей, к чему мы стремимся, — добавил дипломат.