Захарова обвинила NYT в подлоге из-за статьи об американском атташе

По словам дипломата, издание имело на руках комментарий российского МИД, но решило проигнорировать его.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и подлогом статью The New York Times о заболевшем военном атташе США, вылет самолёта с которым якобы на несколько часов задержали в Москве.

— Подобный материал — это скандал. Подлог в чистом виде, — написала Захарова в "Фейсбуке".

Дипломат напомнила о комментарии МИД, направленном изданию. В нём говорилось, что "за пять с половиной часов до первоначально намеченного времени взлёта именно авиаперевозчик перенёс отправление на один час позже". Российская сторона сделала всё, чтобы сократить задержку, и в итоге вылет состоялся на пять минут раньше запланированного.

Захарова обвинила американскую газету в том, что, имея на руках точную хронологию событий, представленную российской стороной, журналисты пренебрегли ею и рассказали искажённую версию истории.

Напомним, в своей статье журналисты рассказали, что инцидент произошёл в августе.