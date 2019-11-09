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Регион
Опубликовано 9 ноября 2019, 11:36

Горбачёв заявил, что не сожалеет о перестройке, и назвал виновников развала СССР

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

По его мнению, после холодной войны страны так и не смогли создать эффективную систему мировой безопасности.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что не жалеет о перестройке, которая была важным этапом в политической жизни страны. По его словам, власти понимали, что идут на риск, но это было необходимо.

— Можно спорить о том, как далеко мы продвинулись на пути к настоящей демократии, но мы не вернёмся к тоталитарной системе, сказал Горбачёв немецкому журналу Spiegel.

Он также считает, что в развале СССР виноваты организаторы августовского путча 1991 года, которые использовали ослабленную позицию президента.

Напомним, ранее Михаил Горбачёв заявил, что Запад присвоил победу в холодной войне. Экс-президент СССР отметил, что в те времена страны не думали о том, как это скажется на отношениях с Москвой в будущем.

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Анастасия Жидких
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