Горбачёв заявил, что не сожалеет о перестройке, и назвал виновников развала СССР

По его мнению, после холодной войны страны так и не смогли создать эффективную систему мировой безопасности.

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что не жалеет о перестройке, которая была важным этапом в политической жизни страны. По его словам, власти понимали, что идут на риск, но это было необходимо.

— Можно спорить о том, как далеко мы продвинулись на пути к настоящей демократии, но мы не вернёмся к тоталитарной системе, — сказал Горбачёв немецкому журналу Spiegel.

Он также считает, что в развале СССР виноваты организаторы августовского путча 1991 года, которые использовали ослабленную позицию президента.