Горбачёв заявил, что Запад присвоил победу в холодной войне

Экс-президент СССР отметил, что в те времена западные страны не думали о том, как это скажется на отношениях с Москвой в будущем.

Страны Запада, в том числе США, присвоили себе победу в холодной войне, несмотря на то что её завершение было общей заслугой СССР и западных стран, заявил экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв в интервью изданию Welt.

По его словам, западные страны хвастались тем, что окончание холодной войны является их заслугой.

— Они (западные страны. — Прим. Лайфа) никогда не задумывались над тем, как это воспримут русские в России, которые сделали так много для того, чтобы положить конец холодной войне и гонке вооружений, — заявил политик.

Горбачёв также отметил, что в те времена Запад не думал о том, как это скажется на отношениях с Москвой в будущем. Однако в последнее время европейские политики задумываются о негативных последствиях попыток изоляции России.

Бывший советский президент заключил, что необходимо "смотреть вперёд, а не назад".

Ранее Михаил Горбачёв предостерёг Россию и западные страны от возведения новых железных занавесов.