Грета Тунберг выпустила новую книгу
Фото © Instagram/@gretathunberg
Экоактивистка отметила, что все деньги, полученные от её продажи, планирует потратить на благотворительность.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг сообщила, что 11 ноября поступит в продажу новое издание её книги "Каждый может изменить ситуацию".
— В понедельник моя книга будет опубликована в Соединённых Штатах. Это обновлённое издание, которое включает ещё больше записей речей, — написала школьница в "Инстаграме".
Тунберг также уточнила, что в ближайшее время книга выйдет на других языках и в других странах. А все средства от её продажи пойдут на благотворительность.
Первый сборник экоактивистки вышел в июне 2019 года на английском языке, позднее появилась версия и на немецком.
Напомним, Грета Тунберг прославилась после того, как на сессии Генассамблеи ООН по вопросу современных климатических проблем выступила с обращением к мировым лидерам, обвинив их в украденном детстве и разрушенных мечтах.