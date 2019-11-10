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Регион
Опубликовано 10 ноября 2019, 19:08

Грета Тунберг выпустила новую книгу

Фото © Instagram/@gretathunberg

Фото © Instagram/@gretathunberg

Экоактивистка отметила, что все деньги, полученные от её продажи, планирует потратить на благотворительность.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг сообщила, что 11 ноября поступит в продажу новое издание её книги "Каждый может изменить ситуацию".

— В понедельник моя книга будет опубликована в Соединённых Штатах. Это обновлённое издание, которое включает ещё больше записей речей, — написала школьница в "Инстаграме".

Тунберг также уточнила, что в ближайшее время книга выйдет на других языках и в других странах. А все средства от её продажи пойдут на благотворительность.

Первый сборник экоактивистки вышел в июне 2019 года на английском языке, позднее появилась версия и на немецком.

Напомним, Грета Тунберг прославилась после того, как на сессии Генассамблеи ООН по вопросу современных климатических проблем выступила с обращением к мировым лидерам, обвинив их в украденном детстве и разрушенных мечтах.

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Анастасия Жидких
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