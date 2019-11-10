Эстонские парламентарии пригласили коллег из Госдумы посетить Таллин

Депутаты парламента Эстонии (Рийгикогу) пригласили коллег из Госдумы приехать с визитом в Таллин. Как заявил глава депутатской группы по связям с Россией Ааду Муст, встреча парламентариев двух стран может пройти уже в январе или феврале 2020 года.

Муст написал своему российскому коллеге Даниилу Бессарабову, что встреча представителей двух парламентов последний раз проходила в 2015-м. В этом году эстонские депутаты посчитали необходимым восстановить парламентские связи с Россией.

— Господин Бессарабов очень приятно отреагировал, когда узнал, что в новом созыве Рийгикогу создана группа по парламентским связям с Россией. Он предложил развивать сотрудничество. Это всегда хорошо, когда соседи общаются, — цитирует Муста портал ЕER.

Однако он отметил, что никаких конкретных планов на встречу депутаты не ставят. По словам главы парламентской группы, на первоначальном этапе важно установить нормальный диалог и сотрудничество в культурных отношениях.

При этом он рассказал, что многие его эстонские коллеги выразили опасения в связи с неоднократными критическими высказываниями российских депутатов в адрес политики страны. Но, по его мнению, ярых противников Эстонии в российском парламенте всё же нет.