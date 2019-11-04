Глава МИД Эстонии посоветовал Кальюлайд не ездить в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу рекомендовал президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая 2020 года на торжества, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Если вам интересно, ведутся ли приготовления (к визиту Кальюлайд в Москву) в Министерстве иностранных дел, то мой ответ нет... Я крайне скептически отношусь к тому, что мы должны рассматривать этот визит, — сказал Рейнсалу в интервью эстонской вещательной корпорации ERR.

По его словам, Таллину необходимо провести "тщательный анализ и оценку ситуации", заслушать мнения на государственном и парламентском уровнях.

— В конечном итоге это решение должен принять президент, но я бы относился к этому очень осторожно, — добавил министр.

На уточняющий вопрос он ответил, что его "чёткая рекомендация" для Керсти Кальюлайд — не ехать в Москву.

Напомним, Керсти Кальюлайд приезжала с государственным визитом в Москву в апреле. Она провела переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, лидеры обсудили вопросы торговли между странами, экологии и сотрудничества. По итогам Кальюлайд пригласила президента РФ посетить страну с визитом и принять участие в конгрессе угро-финских народов в 2020 году.