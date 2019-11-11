Члены правительства сегодня получили нагоняй от президента из-за того, что не прошли вакцинацию.

Вице-премьер Дмитрий Козак шуткой отреагировал на вопрос корреспондента Лайфа о том, почему не сделал прививку от гриппа.

— Мы не болеем. К кому там зараза не пристаёт? — спросил он в шутку с отсылкой к поговорке о том, что "зараза к заразе не пристаёт".