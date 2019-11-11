Мутко рассказал Лайфу, почему не сделал прививку от гриппа: Уколов боюсь

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал Лайфу, почему до сих пор не сделал прививку от гриппа. Улыбаясь, зампредседателя правительства пояснил, что боится уколов.

— Боюсь уколов. Сейчас поеду, — ответил Мутко на вопрос корреспондента Лайфа, почему ещё не сделал прививку.

К слову, ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством сделал замечание членам кабмина, что они до сих пор не сделали прививку. По словам главы государства, они находятся в зоне риска из-за постоянной работы с людьми.