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Опубликовано 12 ноября 2019, 14:13

Квят поплатился за аварии путёвкой в Red Bull

Фото © Twitter/kvyatofficial

Фото © Twitter/kvyatofficial

"Русскую торпеду" на следующий год решили оставить в дочерней команде Toro Rosso.

Команда "Формулы-1" Red Bull объявила состав гонщиков на 2020 год. В него вошли те же пилоты, что и сейчас представляют "быков": Макс Ферстаппен и Алекс Албон. Это означает, что российский пилот Даниил Квят продолжит выступать за Toro Rosso, хотя тоже претендовал на повышение.

Приятно подписать контракт с командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя очень комфортно со всеми здесь, я знаю команду и они знают меня очень хорошо. Мы вместе добились больших успехов, например заехали на подиум в этом году, поэтому надеюсь, что в следующем году у команды будет очень сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить участие в "Формуле-1", и я сделаю всё возможное, чтобы показать наилучшие результаты в следующем году, — прокомментировал подписание нового контракта Даниил Квят.

Отметим, что в начале сезона Квята всерьёз рассматривали как кандидата в Red Bull, однако в последних гонках он вновь вернулся в режим "торпеды", устроив несколько аварий.

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Дмитрий Садылко
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