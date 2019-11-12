Квят поплатился за аварии путёвкой в Red Bull
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"Русскую торпеду" на следующий год решили оставить в дочерней команде Toro Rosso.
Команда "Формулы-1" Red Bull объявила состав гонщиков на 2020 год. В него вошли те же пилоты, что и сейчас представляют "быков": Макс Ферстаппен и Алекс Албон. Это означает, что российский пилот Даниил Квят продолжит выступать за Toro Rosso, хотя тоже претендовал на повышение.
We've achieved great things together, like our podium this year in 🇩🇪, so I hope to deliver a very strong season again for this team next year. I'm grateful for the opportunity to continue in #F1 and I will give it my all to show the best possible performances next year. 2/2 pic.twitter.com/h2wMnWA5nj— Daniil Kvyat (@kvyatofficial) November 12, 2019
— Приятно подписать контракт с командой на 2020 год. Я действительно счастлив, потому что чувствую себя очень комфортно со всеми здесь, я знаю команду и они знают меня очень хорошо. Мы вместе добились больших успехов, например заехали на подиум в этом году, поэтому надеюсь, что в следующем году у команды будет очень сильный сезон. Я благодарен за возможность продолжить участие в "Формуле-1", и я сделаю всё возможное, чтобы показать наилучшие результаты в следующем году, — прокомментировал подписание нового контракта Даниил Квят.
Отметим, что в начале сезона Квята всерьёз рассматривали как кандидата в Red Bull, однако в последних гонках он вновь вернулся в режим "торпеды", устроив несколько аварий.