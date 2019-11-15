В Госдуме опровергли введение запрета на посуточную аренду квартир

Согласно Гражданскому кодексу, собственник имеет полное право распоряжаться своим имуществом, в том числе для краткосрочной аренды.

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, ранее подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не приведёт к запрету посуточной аренды квартир. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

— Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом, — цитирует депутата RT.

Кроме того, парламентарий отметил, что аренда жилья является гражданско-правовыми отношениями, в то время как к гостиницам существует ряд требований. Так, отели обязательно должны регистрировать клиентов в Федеральной миграционной службе (ФМС), соблюдать нормы по белью, уборке и т.д.