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Опубликовано 15 ноября 2019, 15:59

В Госдуме опровергли введение запрета на посуточную аренду квартир

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Согласно Гражданскому кодексу, собственник имеет полное право распоряжаться своим имуществом, в том числе для краткосрочной аренды.

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, ранее подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не приведёт к запрету посуточной аренды квартир. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

— Краткосрочную аренду имущества никто не может ограничить в принципе. Это свобода распоряжения имуществом, — цитирует депутата RT.

Кроме того, парламентарий отметил, что аренда жилья является гражданско-правовыми отношениями, в то время как к гостиницам существует ряд требований. Так, отели обязательно должны регистрировать клиентов в Федеральной миграционной службе (ФМС), соблюдать нормы по белью, уборке и т.д.

Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в Правила пользования жилыми помещениями. Нововведение приводит в соответствие положения закона о хостелах.

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Анна Сокова
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