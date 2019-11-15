В России запретили посуточную аренду квартир

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее посуточную аренду квартир на территории страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Не допускается размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых помещениях миссионерской деятельности. Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, — сообщается в постановлении.

При этом жилые помещения разрешается использовать для профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушает права других граждан.

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