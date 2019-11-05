В России резко упали цены на номера в отелях

Это объясняют тем, что к ЧМ-2018 построили много гостиниц, из-за чего отельерам пришлось идти на скидки.

За девять месяцев 2019 года цены на проживание в российских гостиницах снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В среднем номер в гостинице теперь обходится в сумму до 5,6 тысячи рублей в сутки. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на консалтинговую компанию Cushman & Wakefield.

Наиболее сильное снижение цен наблюдается в Москве (−55%) и Санкт-Петербурге (−17%). Кроме того, на 20% подешевела аренда жилья в Сочи.

По мнению экспертов, снижение цен объясняется тем, что в прошлом году во время чемпионата мира по футболу цены были завышены. Кроме того, для мундиаля в России построили много гостиниц. Из-за высокой конкуренции отельерам пришлось снижать цены.

По данным Росстата, ежегодно в России появляется примерно тысяча новых гостиниц. Перед ЧМ-2018 за три года построили больше восьми тысяч гостиниц. В ближайшие несколько лет цены на номера в гостиницах будут расти не более чем на 5%, считают аналитики.

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