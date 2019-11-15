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Регион
Опубликовано 15 ноября 2019, 23:42

В Госдуму внесли законопроект о нижней границе зарплаты бюджетников

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму проект "О внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных гарантий отдельным категориям работников", который предлагает установить нижнюю планку зарплаты бюджетников не ниже двух прожиточных минимумов [на 2019 год он составляет для трудоспособного населения 10 433 рубля в месяц]. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Подобная инициатива вводится для медиков, педагогов, работников культуры и всех осуществляющих трудовую деятельность в государственном или муниципальном учреждении.

В пояснительной записке отмечается, что увеличение нижней границы зарплаты будет осуществляться за счёт доходов, увеличившихся вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал об увеличении зарплаты бюджетникам на 7% в 2020 году.

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Дарья Хомякова
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