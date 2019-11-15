В Госдуму внесли законопроект о нижней границе зарплаты бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внёс в Госдуму проект "О внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных гарантий отдельным категориям работников", который предлагает установить нижнюю планку зарплаты бюджетников не ниже двух прожиточных минимумов [на 2019 год он составляет для трудоспособного населения 10 433 рубля в месяц]. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.