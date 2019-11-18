Белла Хадид дала совет по борьбе с депрессией

Девушка посоветовала тем, кто решает проблемы с ментальным здоровьем, не верить тому, что публикуется в соцсетях.

Модель Белла Хадид рассказала, как боролась с депрессией в начале своей карьеры, пишет Mirror.

Она призналась, что её нервы "были расшатаны", модель плакала "каждое утро, во время перерывов на ланч и перед сном" после длинного рабочего дня.

— Когда мне было 18, я работала по 14 часов в день в течение четырёх месяцев и чувствовала себя загнанной. Видимо, мне нужна была передышка, — отметила Хадид.

Девушка посоветовала тем, кто борется с депрессией, не верить тому, что публикуется в соцсетях. По её словам, созданное "счастье онлайн" ничего не стоит, если в реальной жизни человек этого не испытывает.

— Если вы не хотите утром вставать, не вставайте, если хотите отменить какие-то планы, отменяйте, — считает она.

Хадид советует быть заботливыми и предупредительными по отношению к самим себе и своим ресурсам.

— Когда вам кажется, что мир вокруг рушится, просите о помощи, — сказала модель.