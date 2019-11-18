В "Формуле-1" установили новый рекорд по пит-стопу

Команда Red Bull поставила рекорд по замене колёс в рамках Гран-при "Формулы-1" в Бразилии, сообщается в официальной группе F1 в "Фейсбуке".

Представителям австрийской команды удалось провести пит-стоп за 1,82 секунды. Таким образом, они побили собственный рекорд в 1,88 секунды, который установили в июле в Германии.

Недавно Red Bull объявил состав гонщиков "Формулы-1" на 2020 год, не взяв в в команду российского пилота Даниила Квята. В начале сезона его всерьёз рассматривали как кандидата, однако в последних гонках он устроил несколько аварий, потеряв все шансы попасть к "быкам".