Госдума во II чтении одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Полный список гаджетов и перечень необходимых программ определит Правительство РФ.

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, обязывающий ретейлеров с июля 2020 года предустанавливать российское программное обеспечение на определённую группу товаров: компьютеры, смартфоны и умные телевизоры. За нарушения документ предлагает установить штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч рублей.

По задумке авторов инициативы теперь российские пользователи смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.