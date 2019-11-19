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Регион
Опубликовано 19 ноября 2019, 17:00

Госдума во II чтении одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Фото © Pixabay


Фото © Pixabay

Полный список гаджетов и перечень необходимых программ определит Правительство РФ.

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, обязывающий ретейлеров с июля 2020 года предустанавливать российское программное обеспечение на определённую группу товаров: компьютеры, смартфоны и умные телевизоры. За нарушения документ предлагает установить штрафы для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч рублей.

По задумке авторов инициативы теперь российские пользователи смогут использовать гаджеты без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ. Это будет также способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, что правительство дало положительный отзыв на законопроект, указав, что он будет способствовать продвижению на рынке российского софта. Поддержал инициативу и Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

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Алексей Берковиц
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