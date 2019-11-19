Худшая команда РПЛ уволила главного тренера
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Александр Точилин за первую половину сезона не смог вывести "Сочи" из зоны вылета.
Руководство футбольного клуба "Сочи" не выдержало нахождения на последнем месте турнирной таблицы РПЛ. Главный тренер команды Александр Точилин отправлен в отставку. Об этом со ссылкой на слова самого специалиста Лайфу сообщил собственный источник. Исполняющим обязанности назначен Роман Березовский.
Точилин работал в "Сочи" с июня 2018 года. Он вывел команду в Российскую премьер-лигу, однако в высшем дивизионе команда, несмотря на множество серьёзных трансферов, так и не сумела выбраться из зоны вылета. Сейчас "Сочи" занимает 16-е место, в активе клуба 13 очков в 16 матчах.