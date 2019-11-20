СМИ: Абызов выводил средства в офшоры через шведский банк

За пять лет бывший чиновник вывел через Британские Виргинские Острова, Кипр, Сингапур и Белиз 770 миллионов долларов.

Бывший министр Открытого правительства России Михаил Абызов, который находится в СИЗО по делу о хищении, причастен к отмыванию более 700 миллионов долларов посредством вывода на офшорные счета через банк Swedbank. Об этом сообщает Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на внутренний отчёт эстонского отделения банка.

По данным, полученным OCCRP, были изучены документы шведского банка Swedbank, в частности, об их подозрительных транзакциях. Согласно расследованию, у Абызова было около 70 счетов подставных офшорных компаний. Транзакции осуществлялись до 2017 года, когда в России был принят закон, полностью запрещающий госслужащим владеть офшорными компаниями. В итоге общая сумма переводов составила 850 миллионов долларов. Из них было выведено 770 миллионов долларов.

Кроме того, журналисты узнали, что за транзакции был ответственен один из сотрудников эстонского филиала Swedbank Алексей Эверсон, который занимался обслуживанием состоятельных клиентов банка. При этом после увольнения он стал гендиректором Anduril Enterprises Ltd., одной из компаний Абызова, зарегистрированной на Кипре.

Напомним, Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании 32 млрд рублей. Сумма арестованных активов экс-министра превысила 20 миллиардов рублей.