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Регион
Опубликовано 21 ноября 2019, 02:53

Ливийская национальная армия сбила итальянский беспилотник на западе страны

Фото © Flickr / UNIS Vienna

Фото © Flickr / UNIS Vienna

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара сбила итальянский беспилотник на западе страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.

Он сообщил, что воздушное судно было сбито системами ПВО. Теперь Ливия ждёт официальных комментариев от итальянской стороны по вопросу причины нахождения беспилотника над территорией страны.

Напомним, что с апреля текущего года в Ливии продолжается противостояние между национальной армией с Халифом Хафтаром во главе и вооружёнными формированиями правительства Триполи. Североафриканская страна вошла в список самых опасных для путешествий в 2020 году.

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Вера Павлова
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