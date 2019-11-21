Ливийская национальная армия сбила итальянский беспилотник на западе страны

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара сбила итальянский беспилотник на западе страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.

Он сообщил, что воздушное судно было сбито системами ПВО. Теперь Ливия ждёт официальных комментариев от итальянской стороны по вопросу причины нахождения беспилотника над территорией страны.