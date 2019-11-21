Ливийская национальная армия сбила итальянский беспилотник на западе страны
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Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара сбила итальянский беспилотник на западе страны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя ЛНА Ахмада аль-Мисмари.
Он сообщил, что воздушное судно было сбито системами ПВО. Теперь Ливия ждёт официальных комментариев от итальянской стороны по вопросу причины нахождения беспилотника над территорией страны.
Напомним, что с апреля текущего года в Ливии продолжается противостояние между национальной армией с Халифом Хафтаром во главе и вооружёнными формированиями правительства Триполи. Североафриканская страна вошла в список самых опасных для путешествий в 2020 году.