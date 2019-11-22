Берлускони попал в больницу из-за селфи
Фото © ТАСС / EPA / ANGELO CARCONI
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в больницу Милана после падения во время селфи в хорватском Загребе на конгрессе Европейской народной партии (ЕНП). Об этом сообщает Corriere della Sera.
— Нет переломов бедра, ключиц, берцовых и других костей. Не было никакого срочного возвращения, лидер (партии. — Прим. Лайфа) вернулся, как и планировалось, по завершении конгресса ЕНП, — цитирует издание сообщение штаба политика.
Уточняется, что инцидент произошёл из-за большого числа желающих сделать фото с Берлускони. По данным издания, экс-премьер Италии будет ещё несколько дней находиться в больнице под контролем врачей.
Напомним, в мае Сильвио Берлускони перенёс операцию в связи с непроходимостью кишечника.