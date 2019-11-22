Берлускони попал в больницу из-за селфи

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в больницу Милана после падения во время селфи в хорватском Загребе на конгрессе Европейской народной партии (ЕНП). Об этом сообщает Corriere della Sera.

— Нет переломов бедра, ключиц, берцовых и других костей. Не было никакого срочного возвращения, лидер (партии. — Прим. Лайфа) вернулся, как и планировалось, по завершении конгресса ЕНП, — цитирует издание сообщение штаба политика.

Уточняется, что инцидент произошёл из-за большого числа желающих сделать фото с Берлускони. По данным издания, экс-премьер Италии будет ещё несколько дней находиться в больнице под контролем врачей.