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Регион
Опубликовано 22 ноября 2019, 20:12

Берлускони попал в больницу из-за селфи

Фото © ТАСС / EPA / ANGELO CARCONI

Фото © ТАСС / EPA / ANGELO CARCONI

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в больницу Милана после падения во время селфи в хорватском Загребе на конгрессе Европейской народной партии (ЕНП). Об этом сообщает Corriere della Sera.

— Нет переломов бедра, ключиц, берцовых и других костей. Не было никакого срочного возвращения, лидер (партии. — Прим. Лайфа) вернулся, как и планировалось, по завершении конгресса ЕНП, цитирует издание сообщение штаба политика.

Уточняется, что инцидент произошёл из-за большого числа желающих сделать фото с Берлускони. По данным издания, экс-премьер Италии будет ещё несколько дней находиться в больнице под контролем врачей.

Напомним, в мае Сильвио Берлускони перенёс операцию в связи с непроходимостью кишечника.

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Анастасия Жидких
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