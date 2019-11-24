В Чили во время акции протеста неизвестные ограбили банк
Протесты в Чили. Фото © EPA
Также было зарегистрировано не менее пяти нападений на магазины и два поджога торговых центров.
В Чили в результате очередных антиправительственных выступлений неизвестные ограбили банк на окраине Сантьяго. В общей сложности было украдено 150 миллионов песо (порядка 190 тысяч долларов), 16 тысяч долларов, 3,8 тысячи евро и две единицы огнестрельного оружия, сообщила газета El Comercio.
Как сообщают власти, злоумышленники воспользовались кислородными резаками для того, чтобы проникнуть в здание. Также во время акций протеста было зарегистрировано не менее пяти нападений на магазины и два поджога торговых центров.
Напомним, протесты в Чили начались в октябре на фоне резкого повышения цен на метро. Более миллиона человек вышли на улицы с требованием изменения социальной политики. В столице ввели чрезвычайное положение, власти задействовали армию против протестующих.