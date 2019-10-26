На протесты в столице Чили вышел миллион человек

69

Мирную акцию протеста в столице Чили Сантьяго против сложившейся в стране ситуации поддержали уже более миллиона человек. Об этом сообщила мэр города Карла Рубилар.

— Сегодня в Чили исторический день. Столица стала героем мирного марша, в котором участвует около миллиона человек, стремящихся к мечте о новом Чили без неравенства! Нашей стране нужно больше диалога и мирных маршей, — написала она в "Твиттере".

Как видно на видеозаписи, необъятная масса людей заполнила центральную площадь чилийской столицы Бакедано, а также прилегающие улицы. Многие люди пришли на протест с гитарами в руках.

По данным региональных СМИ, несмотря на начавшийся в стране комендантский час, полицейские и военизированные отряды, введённые во многие города, не спешат разгонять неагрессивных граждан.

Многочисленные акции протеста, захлестнувшие Чили в начале октября, были вызваны подорожанием проезда в метро, однако впоследствии это стало лишь одной из причин: люди требуют изменения социальной политики, устранения социального неравенства, отмены режима ЧС, а также отвода армии из городов.

Власти Чили подтвердили гибель протестующих от рук полиции

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×