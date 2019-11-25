В Госдуме предложили ввести льготные билеты в театр для многодетных семей

Также предлагается предоставить систему абонементов на весь театральный сезон и установить ежемесячную квоту в размере двух билетов.

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил ввести льготные программы для многодетных семей по посещению театров по всей России. Соответствующее письмо направлено министру культуры Владимиру Мединскому.

Как сказано в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА "Новости", инициатива направлена на расширение форм натуральной помощи многодетным семьям, увеличение присутствия подрастающего поколения в объектах культурной среды, а также "либерализацию" оплаты таких посещений.

Юрков предлагает обязать театры выдавать ежемесячные квоты для льготных билетов. Кроме того, депутат предлагает открыть систему абонементов на весь театральный сезон для многодетных семей, а также установить ежемесячную квоту в размере двух билетов на одну семью в любом театре России, вне зависимости от проживания в определённом регионе.

Более того, парламентарий предложил выделять ежемесячную министерскую квоту в размере около 10% от общего количества мест в каждом театре.

Депутат предполагает реализовывать при распределении льготных билетов принцип межведомственного адресного подхода к многодетным семьям. Так, приоритет можно было бы отдать малоимущим и малообеспеченным семьям, детям из многодетных семей, воспитывающимся в трудных условиях, опекунским (попечительским) и патронатным многодетным семьям.

Регламент получения квотированных билетов в кассах театров предлагается создать на основе порядка живой очереди и по официальным документам многодетной семьи, а сами билеты снабдить имеющимися средствами защиты.