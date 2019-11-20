СМИ: Студенты и аспиранты могут получить право на льготные авиабилеты

В Госдуме считают, что это будет способствовать развитию молодёжного туризма, получению высшего образования, а также участию в научных и образовательных обменах и конференциях.

Студентам и аспирантам до 30 лет, обучающимся на очном отделении, могут разрешить покупать льготные билеты на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь по специальным тарифам. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на копию письма депутата Госдумы Натальи Кувшиновой в Правительство РФ.

Сейчас льготные билеты могут покупать только граждане до 23 лет вне зависимости от наличия статуса студента или аспиранта. Кувшинова выступает за расширение льгот для граждан в возрасте до 30 лет, которые обучаются в бакалавриате, магистратуре, специалитете, аспирантуре и ординатуре на очном отделении.

Депутат поясняет в письме, что поправка будет способствовать развитию молодёжного туризма, получению высшего образования, а также участию в научных и образовательных обменах и конференциях. В то же время расширение льгот будет происходить при существующих объёмах субсидий.

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