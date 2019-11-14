Эксперты рассказали, когда можно "поймать" самые дешёвые авиабилеты на праздники

Выгоднее всего бронировать перелёты в "тепло" в ноябре, но может выпасть шанс приобрести их и в декабре.

Эксперты портала Aviasales рассказали, когда можно купить самые дешёвые билеты на новогодние праздники. Выгоднее всего приобретать билеты в ноябре, сообщает Interfax со ссылкой на PR-директора сервиса Яниса Дзениса.

Специалисты изучили самые выгодные покупки россиян за прошлый год. Так, например, на Бали удалось слетать за 26,4 тыс. руб. в одну сторону и за 33,7 тыс. туда-обратно.

Также, несмотря на повышенный спрос, есть вероятность приобрести билеты по низким ценам в декабре. Например, в обе стороны в Куала-Лумпур можно улететь за 34 599 рублей, в Коломбо — за 32 552 рубля.

Ранее Лайф рассказывал, куда россиянам было выгоднее всего отправиться на ноябрьские праздники.