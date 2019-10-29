Стало известно, где россияне проведут ноябрьские праздники

Специалисты отмечают, что выбору российских туристов во многом поспособствуют стабильные валютные курсы и умеренные цены на путёвки и авиабилеты.

Большинство россиян на ноябрьские праздники намерены отправиться в путешествие по родной стране. Однако за границу соотечественники тоже поедут — в основном в Италию, Турцию и Испанию.Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН.

— Популярность российских курортов не падает. В абсолютном количестве уже по итогам года видно, что цифры существенно увеличились. Другой вопрос, что после многих лет снижения выездного туризма количество путешествий за рубеж возросло, — заявил он.

По мнению Горина, на это напрямую влияет стабильность валютных курсов, а также умеренный рост цен на авиабилеты и комплексные туры.

— По итогам года Турция займёт первое место среди выездных направлений. Её посетит не менее 6,5 миллиона туристов в течение года, — заключил он.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году праздник выпал на понедельник, это значит, что отдыхать мы будем три дня подряд: со 2 по 4 ноября.