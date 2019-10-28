Россиян ждёт три выходных подряд

А новогодние каникулы в этот раз продлятся восемь дней: с 1 по 8 января включительно.

Роструд напомнил россиянам о сокращённой рабочей неделе в начале ноября. День народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября, в этом году выпал на понедельник. Это значит, что отдыхать будем три дня подряд: со 2 по 4 ноября.

Соответственно, следующая рабочая неделя будет короче, чем обычно: она продлится со вторника по пятницу.

Затем до самого Нового года в России будет соблюдаться привычный рабочий график, без праздничных и дополнительных выходных дней. А новогодние каникулы в этот раз продлятся восемь дней: с 1 по 8 января включительно.

Кстати, в России сейчас обсуждается повсеместный переход на четырёхдневную рабочую неделю. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию по этому вопросу.

Между тем в экспертном сообществе мнения разошлись. Согласно недавно проведённому опросу, большинство российских работодателей (76%) не поддерживают идею перехода на четырёхдневку.