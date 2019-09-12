Работодатели назвали плюсы и минусы перехода на четырёхдневную неделю

Большинство российских работодателей не поддерживают идею перехода на четырёхдневную трудовую неделю. Согласно опросу компании HeadHunter, речь идёт о 76 процентах, передаёт газета "Ведомости".

Среди минусов они указывают, что придётся снизить зарплаты и нанимать новых сотрудников. Работодатели уверены, что при этом увеличится количество переработок, а дисциплина ухудшится.

Никаких недостатков в переходе на четырёхдневку не видит десять процентов респондентов. Ряд работодателей говорит и о возможных плюсах, среди которых — уменьшение профессионального выгорания, эффективное использование рабочего времени и улучшение здоровья сотрудников.

Как уже сообщал Лайф, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ-2019 назвал два главных условия для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По его мнению, нужно в первую очередь достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.