Роспотребнадзор дал советы по покупкам перед чёрной пятницей

Ведомство также предупреждает об опасности слишком низкой цены: товар может быть фальсифицированным или контрафактным.

В преддверии чёрной пятницы Роспотребнадзор дал рекомендации российским покупателям, как не стать жертвой мошенников, сообщение размещено на сайте ведомства.

Так, слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. В ведомстве советуют проверять стоимость товара со скидкой у других продавцов. В случае если товар внезапно "подорожал" перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и прежде, привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

Роспотребнадзор также предупредил о фишинговых сайтах и ресурсах, чьей основной целью является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных клиента, в том числе и сведений о его платёжных картах и паролях.

Кроме того, следует обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты, поскольку большая скидка может быть сделана за счёт дорогой доставки. Также необходимо убедиться, что продавец не скрывает информацию о себе. Он должен указать своё имя, фамилию и отчество (если имеется), а также название фирмы, адрес, режим работы, ОГРН для юрлиц, ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.

При покупке товара с агрегатора, если он не будет доставлен в заявленный срок, можно потребовать возврата денег.

— Возврат произойдёт в течение 10 календарных дней со дня предъявления потребителем такого требования, — сказано в сообщении.

Приобретая товар с доставкой, следует выяснить, в какие сроки его передадут покупателю. Также продавец обязан согласовать с покупателем сроки передачи товара покупателю.

Четвёртая пятница ноября получила название чёрной из-за повышенного покупательского спроса в этот день в преддверии открытия сезона рождественских распродаж.