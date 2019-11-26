В Госдуме предложили сократить новогодние выходные до четырёх дней

Остальные дни авторы инициативы предложили включить в оплачиваемый отпуск, чтобы их можно было использовать по своему усмотрению.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить число новогодних выходных. Об этом он заявил в интервью "Газете.ру".

Автор идеи убеждён, что в трудовом законодательстве 31 декабря нужно закрепить в качестве выходного, так как его всё равно нельзя считать рабочим.

— Мы предлагаем сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению, — объяснил он.

Он считает, что его предложение угодит и противникам продолжительных выходных, и тем, кто хочет подольше отдохнуть, так как общее число выходных сохранится. Вместе с тем он опасается, что в будущем 30 декабря многие захотят взять отпуск, что негативно отразится на производительности труда.