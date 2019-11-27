Путин выразил соболезнования президенту Албании в связи с землетрясением

Он также посочувствовал близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент РФ Владимир Путин направил албанскому лидеру Илиру Мете телеграмму с соболезнованиями в связи с мощным землетрясением, унёсшим жизни множества людей. Текст послания опубликовали на сайте Кремля.

— Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшим в вашей стране землетрясением, — сообщается в телеграмме.

Российский лидер также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Вместе с тем он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Газета Koha Jone отмечает, что правительство Албании официально объявило 27 ноября общенациональным днём траура по погибшим в результате разрушительного катаклизма. По данным издания, к настоящему моменту число погибших возросло до 29, а среди пострадавших насчитывается около 657 человек.