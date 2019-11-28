СМИ: Количество жертв землетрясения в Албании увеличилось до 35 человек

Число погибших в результате землетрясения в Албании достигло 35 человек, сообщает Albanian Daily News со ссылкой на данные властей страны.

Всего из-за стихии пострадало 650 человек, спасатели продолжают поисковые работы, из-под завалов удалось извлечь 45 человек. Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днём траура.

Ранее сообщалось о 20 погибших, ещё 10–15 человек числились пропавшими без вести.