В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Авторы документа уверены, что таким образом будут соблюдены интересы всех участников трудового договора: и сотрудников, и работодателей.

Депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому 31 декабря станет официальным выходным днём. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов документа — Ярослава Нилова.

Речь идёт не о введении ещё одного выходного, а о распределении выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря россияне смогли отдыхать вне зависимости от того, выпадает ли эта дата на субботу или воскресенье или нет.

Авторы законопроекта уверены, что таким образом будут соблюдены интересы всех участников трудового договора: и работников, и работодателей. Это также позволит людям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.