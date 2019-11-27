В Роструде рассказали, как можно не работать 31 декабря

Сотрудники могут получить выходной 31 декабря, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, сообщает ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.

В этом году предновогодний день выпадает на вторник и является рабочим, поэтому руководство может добровольно отпустить работников, однако должно решить вопрос об оплате этого времени.

Единой формы приказа не существует, поэтому работодатель должен выпустить нормативный акт, в котором также будет указано вознаграждение за внеплановый выходной. Однако при этом сотрудники могут потерять в зарплате.

Получить возможность отдохнуть 31 декабря можно в счёт своего отпуска или просто за свой счёт, также возможно взять отгулы за сверхурочно отработанное время или работу в праздники.

Ранее Роструд посоветовал: чтобы продлить новогодние каникулы или майские праздники, нужно всего лишь присоединить к ним часть отпуска. Однако эксперты отметили, что это невыгодно и можно потерять до 10% зарплаты.