Милонов предложил "лишать пола" должников по алиментам

Также депутат предложил ограничивать таких неплательщиков в праве заключать сделки.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил лишать должников по алиментам указания половой принадлежности в паспорте. Об этом он сообщил агентству городских новостей "Москва".

Милонов поддержал инициативу депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова о запрете на повторный брак для должников по алиментам. При этом данный вопрос, по мнению парламентария, решить очень просто: достаточно лишь изменить пол в паспорте, и человек не сможет повторно вступить в брак.

— Нужно лишать его указания половой принадлежности в паспорте. Надо менять ему в паспорте пол на "неопределённый". Мужик никогда своих детей не бросит. Если он их бросил, то он не мужик. Поэтому нужно вычёркивать значение "пол" и писать "без пола". И тогда он в брак не сможет вступить, — пояснил Милонов.

Кроме того, он предложил проводить расследования в отношении должников и выяснять, почему некоторые из них после развода "резко становятся нищими": увольняются с работы, "теряют" дома и квартиры.

— Нужно проводить расследования об уровне дохода должника: куда он ходит, что он покупает, — пояснил Милонов.