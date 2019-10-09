Минюст готовит законопроект об ужесточении ответственности за неуплату алиментов

В настоящее время в возбуждении дела может быть отказано, если должник выплачивает денежные средства нерегулярно и в незначительном размере. Нововведение направлено на исключение возможности уклонения от уголовного преследования.

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, направленный на ужесточение ответственности за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям, сообщается на сайте ведомства.

В статье 157 УК РФ предусмотрено наказание за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения денежных средств на содержание детей до 18 лет, а также нетрудоспособных совершеннолетних детей и родителей, если это совершается неоднократно, то есть если человек уже привлекался за это к административной ответственности.

— При этом в возбуждении уголовного дела может быть отказано в связи с осуществлением должником без уважительных причин нерегулярных и несущественных выплат, размер которых значительно ниже установленного исполнительным документом, — отмечается в сообщении.

Законопроект направлен на исключение возможности уклонения от уголовной ответственности. Это позволяет соблюдать права и интересы детей и нетрудоспособных родителей, а также способствует оперативности и качеству исполнения судебных решений.

Ранее Минюст предложил ввести новый вид алиментов. Родитель, который после развода живёт отдельно от ребёнка, может быть привлечён к обеспечению несовершеннолетнего собственным жильём.