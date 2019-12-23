Отец двоих детей стал выглядеть лучше, чем когда-либо, похудев за 16 недель

Крис Андерсон боролся с лишним весом с самого детства. Однако никаких результатов это не приносило. Мужчина постоянно срывался, объедаясь мороженым, пиццей, китайской едой и буквально всем подряд. В итоге к 38 годам он стал весить более 100 кг, сообщает Daily Star.

Фото © Ultimate Performance

Крис работает водителем и воспитывает двоих детей, поэтому лишние килограммы значительно усложняли его жизнь. Вдобавок к этому все тренировки, режимы питания нисколько не помогали ему обрести желаемую форму. И в итоге мужчина набирал вес обратно.

Фото © Ultimate Performance

К счастью, после семейного отдыха он решил обратиться к профессионалам, которые составили ему правильный план по снижению веса. По словам Криса, за 16 недель он сбросил более 13 кг и накачал внушительные мышцы, пропадая в зале целыми днями. И главный его совет тем, кто тоже хочет обрести здоровое тело, — никакой самодеятельности.

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