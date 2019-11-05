Жена сбросила 40 кг и ушла от мужа, заявившего, что она пострашнела после родов

Эта мама из Южной Кореи в полной мере узнала, что такое послеродовая депрессия. И когда она отчаянно нуждалась в поддержке, муж вместо того, чтобы как-то подбодрить любимую, упрекнул её в том, что она стала некрасивой.

Бывший инструктор по йоге и мама из Южной Кореи несколько лет назад поняла, что послеродовая депрессия — это совсем не шутки. Из-за неё у Пак Джи Вон развились нездоровые привычки питания. Постепенно вес девушки достиг отметки в 86 килограммов. Но это ещё полбеды.

В течение этого непростого периода её муж не просто не проявлял понимания и сочувствия. Он зашёл так далеко, что начал возмущаться и укорять жену в том, что она стала "непривлекательной". Чтобы вернуть любовь супруга, расстроенная и подавленная Пак Джи Вон решила во что бы то ни стало похудеть, пишет China Press.

В течение 10 месяцев она изнуряла себя диетами и жёсткими физическими нагрузками. И результат оказался выше всяких ожиданий. За этот "марафон" девушка скинула впечатляющие 40 килограммов. Но даже несмотря на это муж всё ещё не был в восторге.

Выглядишь ужасно. Мурашки по коже от одного твоего вида Муж Пак Джи Вон

Тогда Пак поняла, что дальше токсичные отношения продолжать нельзя, и решилась на единственно верное решение — развод. По словам девушки, после разрыва с мужем у неё началась новая жизнь. Сейчас мама ведёт блог, в котором даёт подписчикам советы по похудению, делится рецептами здоровых блюд и, конечно, не забывает про общие фотографии с дочкой.

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