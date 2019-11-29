Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 ноября 2019, 00:43

Убитый в Приморье казак ранее вымогал у местного бизнесмена крупную сумму денег

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Убитый в Приморье представитель казачьего хутора Игорь Богатырёв, как выяснилось, имел условный срок за вымогательство. Об этом сообщается в соответствующем решении Хасанского районного суда от 8 февраля 2018 года.

Мужчину застрелили в посёлке Барабаш. Вначале сообщалось о том, что он являлся атаманом уссурийских казаков. Однако потом выяснилось, что руководителем он не был, а его организация даже не входила в список казачьих обществ Министерства юстиции.

Как оказалось, в вымогательстве он обвинялся в связи с попыткой насильно забрать 140 тысяч рублей у владельца турбазы, который задолжал эту сумму третьему лицу. Богатырёв вместе с сообщником несколько раз приходил к потерпевшему и вымогал у того деньги, а один раз даже избил мужчину.

По решению суда казаку и его товарищу было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Свою вину мужчины признали, а ущерб возместили.

Ранее сообщалось, что причиной убийства Богатырёва могли стать конфликты в бизнесе.

BannerImage
Вера Павлова
  • Новости
  • Регионы
  • Казаки
  • Криминал
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar