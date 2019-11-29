Убитый в Приморье казак ранее вымогал у местного бизнесмена крупную сумму денег

Убитый в Приморье представитель казачьего хутора Игорь Богатырёв, как выяснилось, имел условный срок за вымогательство. Об этом сообщается в соответствующем решении Хасанского районного суда от 8 февраля 2018 года.

Мужчину застрелили в посёлке Барабаш. Вначале сообщалось о том, что он являлся атаманом уссурийских казаков. Однако потом выяснилось, что руководителем он не был, а его организация даже не входила в список казачьих обществ Министерства юстиции.

Как оказалось, в вымогательстве он обвинялся в связи с попыткой насильно забрать 140 тысяч рублей у владельца турбазы, который задолжал эту сумму третьему лицу. Богатырёв вместе с сообщником несколько раз приходил к потерпевшему и вымогал у того деньги, а один раз даже избил мужчину.

По решению суда казаку и его товарищу было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Свою вину мужчины признали, а ущерб возместили.