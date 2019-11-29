Флекс с пелёнок. Снуп Догг выпустит альбом с колыбельными

Снуп Догг (полное настоящее имя Келвин Кордозар Бродус — младший) — неординарный рэпер и выдающийся музыкант, сумевший стать настоящей легендой в своём жанре. Он появился на свет в семье Беверли Тэйт и Вэрнелла Вернадо 20 октября 1971 года в Калифорнии, США. Его отец был музыкантом, но оставил семью практически сразу после рождения сына и не принимал участия в его воспитании. Тем не менее после своего ухода бывший музыкант оставил в доме множество разных пластинок, а потому у маленького Снупи была возможность погрузиться в музыкальный мир с малых лет. С раннего детства он пел в церковном хоре для чернокожих детей, а также играл на пианино и придумывал свои собственные ритмы и мелодии.