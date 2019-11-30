Исландия пригласила Путина на саммит Арктического совета в 2020 году

Глава МИД заявил, что Исландия постарается сделать встречу глав стран Арктического совета "максимально успешной".

Председательствующая в Арктическом совете до 2021 года Исландия намерена провести саммит с участием глав государств в 2020 году, куда уже приглашён президент РФ Владимир Путин, сообщил РИА "Новости" министр иностранных дел Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон.

— Мы хотим провести саммит Арктического совета в Рейкъявике в следующем году, это означает, что если всё получится, то это будет встреча лидеров стран, — сказал он.

Тордарсон добавил, что все страны Арктического совета уже уведомлены, а также выразил надежду на встречу в ближайшее время.

Отвечая на вопрос по поводу приглашения на саммит Владимира Путина, он сказал: "Конечно. Думаю, это уже сделано". Кроме того, министр заявил, что Исландия постарается сделать встречу глав стран Арктического совета "максимально успешной".