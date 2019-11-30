Володин предупредил об опасности выхода нескольких областей из состава Украины

Политик подчеркнул, что печально отразиться на целостности страны может притеснение малых народов.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что притеснение национальных меньшинств может стать причиной выхода некоторых областей из состава Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Таким заявлением глава нижней палаты парламента РФ прокомментировал недавнюю попытку украинской делегации сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека в рамках форума ООН в Женеве. По мнению Володина, инцидент в Женеве является открытой демонстрацией нетерпимости власти Украины к малым народам. Спикер также добавил, что новой украинской власти стоит начинать не с обид, а с работы над ошибками.

Вячеслав Володин вспомнил, что недавно Украина сделала украинский единственным государственным языком страны и ввела запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях, чем открыто нарушила права граждан, относящихся к нацменьшинствам. При этом политик напомнил, что в Крыму установлено три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский.