Срыв украинцами выступления делегации России в ООН попал на видео

Делегаты от Киева принялись стучать табличками по столу и кричать, как только начал говорить Руслан Бальбек.

Провокация украинской делегации на форуме ООН по вопросам национальных меньшинств в Женеве в отношении представителей России попала на видео. Украинцы стучали по столу, кричали и не давали выступить депутату Госдумы от Крыма Руслану Бальбеку.

Секретарь заседания призвала к порядку в зале, однако украинские делегаты направили протесты. В итоге российский делегат Бальбек был лишён права слова. Как позднее отметил российский парламентарий, украинцы продемонстрировали дикость и презрение к демократическим ценностям в городе, где принимались великие гуманитарные конвенции.

Отметим, что позднее украинская делегация повторила свою скандальную выходку вновь, но уже в отношении делегации из Сербии. Недовольство украинской стороны вызвали слова сербского представителя, что он неоднократно бывал в Крыму и не заметил там никакого притеснения крымских татар и украинцев.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказались более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.