Украинская делегация сорвала выступление российских представителей на заседании форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Об этом заявил РИА "Новости" депутат ГД РФ от Крыма Руслан Бальбек.
По его словам, украинцы продемонстрировали дикость и презрение к демократическим ценностям в городе, где принимались великие гуманитарные конвенции.
Делегаты из Незалежной, как отметил Бальбек, начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, едва российский посланник начал речь, некоторые даже были готовы затеять драку.
— Украинская делегация формируется не из дипломатов, а из тех, кто бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане, — заключил депутат.
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