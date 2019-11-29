"Дикость и презрение". Украинская делегация сорвала российское выступление в ООН

Представители Незалежной начали топать ногами и кричать, едва началась речь, некоторые даже были готовы драться.

Украинская делегация сорвала выступление российских представителей на заседании форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Об этом заявил РИА "Новости" депутат ГД РФ от Крыма Руслан Бальбек.

По его словам, украинцы продемонстрировали дикость и презрение к демократическим ценностям в городе, где принимались великие гуманитарные конвенции.

Делегаты из Незалежной, как отметил Бальбек, начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, едва российский посланник начал речь, некоторые даже были готовы затеять драку.

— Украинская делегация формируется не из дипломатов, а из тех, кто бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане, — заключил депутат.

Ранее Меланью Трамп освистали на молодёжном форуме в Балтиморе.