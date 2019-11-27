Первую леди США освистали на молодёжном форуме в Балтиморе

Речь Меланьи Трамп сопровождали неодобрительные возгласы, и лишь небольшая часть присутствовавших поддержала её.

Первую леди США Меланью Трамп освистали на молодёжном мероприятии в Балтиморе, сообщило издание The Guardian.

Она вышла на сцену, чтобы рассказать о своей инициативе "Будь лучшим", направленной на борьбу со злоупотреблением опиоидами, а также на здоровый образ жизни и безопасность в Интернете. Все пять минут, которые супруга президента Дональда Трампа говорила, её речь сопровождали неодобрительные возгласы, которые продолжились и после её ухода.

Меланью поддержали лишь немногие участники форума. Как сообщила коллегам-журналистам ветеран пула первой леди Кейт Беннетт, она не может припомнить мероприятия, где госпожу Трамп приняли бы хуже.

Ранее Меланью Трамп поймали на лжи о знании иностранных языков, а в сентябре она вновь попала в неловкую ситуацию, не справившись с ножницами на торжественной церемонии открытия памятника Джорджу Вашингтону.