Футбольная команда Нигерийской премьер-лиги попала под обстрел, есть раненые

Тяжёлые ранения получил водитель автобуса. Нападавшие были одеты в военную форму Национального молодёжного корпуса.

Неизвестные вооружённые люди в военной форме напали на автобус с игроками нигерийской футбольной команды "Ифеани Уба", являющейся официальным партнёром британского "Вест Хэма" и национальной футбольной премьер-лиги, несколько человек ранены. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Нападение было совершено ещё днём 29 ноября неподалёку от центра штата Коги, когда команда в полном составе направлялась на матч шестого тура чемпионата страны против "Джигава Голден Старс". Налётчики открыли огонь и тяжело ранили водителя. Также тяжёлые повреждения получили члены тренерского штаба и несколько игроков.

Фото © Facebook / FC Ifeanyi Ubah