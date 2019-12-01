Футбольная команда Нигерийской премьер-лиги попала под обстрел, есть раненые
Тяжёлые ранения получил водитель автобуса. Нападавшие были одеты в военную форму Национального молодёжного корпуса.
Неизвестные вооружённые люди в военной форме напали на автобус с игроками нигерийской футбольной команды "Ифеани Уба", являющейся официальным партнёром британского "Вест Хэма" и национальной футбольной премьер-лиги, несколько человек ранены. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Нападение было совершено ещё днём 29 ноября неподалёку от центра штата Коги, когда команда в полном составе направлялась на матч шестого тура чемпионата страны против "Джигава Голден Старс". Налётчики открыли огонь и тяжело ранили водителя. Также тяжёлые повреждения получили члены тренерского штаба и несколько игроков.
Фото © Facebook / FC Ifeanyi Ubah
Отмечается, что нападавшие были одеты в военную форму Национального молодёжного корпуса. В настоящий момент все пострадавшие находятся в больницах. Руководство клуба также обращается к Федерации футбола Нигерии с призывом обратить внимание на безопасность команд, которые на фоне кризиса вынуждены путешествовать по опасным дорогам на большие расстояния.